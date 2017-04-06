أخبار فنية
06 نيسان 2017
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هبة طوجي غنّت للطفل "إيلان"... وهذا هو عمرها الحقيقي!

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هبة طوجي غنّت للطفل &quot;إيلان&quot;... وهذا هو عمرها الحقيقي!
أعربت الفنانة هبة طوجي عن سعادتها عقب إصدار ألبومها الأخير "هبة طوجي 30" بخاصةٍ بعد الأصداء الإيجابية التي نالها الألبوم.

وفي حديث لمجلة لها أعلنت أنّها سجلت أغنية عنوانها "إيلان" عن قصة اللاجئ السوري الذي وُجد جثّة على الشاطئ بعد محاولة الهجرة إلى خارج سوريا. ولفتت طوجي إلى أنّ كلمات هذه القصيدة كتبها أسامة الرحباني.
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واعتبرت هبة أنّ هذا الألبوم هو بمثابة احتفال بـ 10 سنوات من التعاون مع أسامة الذي على حدّ قولها علّمها الكثير إنسانياً وفنياً.

وكشفت طوجي أنّ الرقم 30 في عنوان ألبومها يرمز إلى بلوغها سن الثلاثين. كما قالت ممازحة: "يمكن بكرا بالأربعين، أعمل ألبوم عنوانه هبة طوجي 40 فيه 40 أغنية مع أسامة".

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