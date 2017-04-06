أخبار محلية
06 نيسان 2017
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المشنوق من تونس: مبروك للبنانيين

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المشنوق من تونس: مبروك للبنانيين
أنهى مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الرابعة والثلاثين اليوم، وقرر بالإجماع أن تعقد الدورة المقبلة في بيروت خلال شهر آذار من العام 2018، وذلك بناء على إقتراح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق.

 كذلك تبنى المؤتمر إقتراح المشنوق بإنشاء نواة صلبة أمنية معلوماتية عربية لمواجهة التحديات الإرهابية المتزايدة، وترك لولي العهد السعودي دراسة الإقتراح لاتخاذ الإجراءات المناسبة تمهيدا لتنفيذه.
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واعتبر المشنوق أن "هذا الإجماع العربي دليل كبير على حجم الدعم العربي للدولة اللبنانية وإيمان العرب بمسار إستعادة الدولة اللبنانية قرارها السياسي والأمني". 
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