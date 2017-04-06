رفع جلسة مساءلة الحكومة الى الغد...صقر: للعمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح

جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب...

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LBCI News Lebanon

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة إلى الرابعة من بعد ظهر الغد.

*** للاطلاع على تفاصيل السجال اضغط هنا وقبيل انتهائها، حصل سجال بين النائب فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي.

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رأى النائب عقاب صقر أن أزمة تعطيل قانون الإنتخاب التي نعيشها تشبه أزمة تعطيل انتخاب الرئيس، مشددا رفضه للتمديد والفراغ في مجلس النواب.

واعتبر صقر في الجلسة المسائية من جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الفراغ في المجلس قد يكون أخطر من الفراغ في رئاسة الجمهورية.

ودعا صقر الى رفع الحصانة السياسية عن الموظفين الفاسدين، قائلا "لا يجوز الكلام عن الفساد من دون أي إجراءات ولا مجال للحديث عن مكافحة الفساد من دون منظومة قضائية جيدة وهناك خلل يجب معالجته في الجسم القضائي".

الى ذلك، طالب عقاب صقر الحكومة بأن تعمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح على ان تبدأ من بيروت الكبرى، قائلا "سرايا المقاومة ضربت هيبة الدولة".





*** لمشاهدة ردّ النائب نوار الساحلي على عقاب صقر اضغط هنا وردّ النائب ​نوار الساحلي على صقر من دون أن يسميه واصفا ما ورد على لسانه بالاكاذيب.لمشاهدة ردّ النائب نوار الساحلي على عقاب صقر

من جهته، وصف النائب نقولا فتوش القانون المختلط بـ"البدعة من البدع اللغوية والقانونية والتشريعية".