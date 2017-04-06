صحة و تغذية
06 نيسان 2017
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دراسة جديدة تحذّر من تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة

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دراسة جديدة تحذّر من تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة

قد يُؤدي تناول المضادات الحيوية لمدة 15 يوماً أو أكثر إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تبلغ 73 في المئة.

وقد وجد العلماء أن تناول المضادات الحيوية على المدى الطويل يزيد من خطر تطوّر الأورام الحميدة في الأمعاء، وهذه الأورام قد تصبح سرطانية.

إضافة الى ذلك، وجد العلماء أيضاً أن استهلاك هذه الأدوية سنّ الأربعين والخمسين يزيد المخاطر أكثر من تناولها في العشرين والثلاثين. ويجب التنويه في هذا السياق الى النظرية التي تقول إن بكتيريا الأمعاء تلعب دوراً كبيراً في خطر الإصابة بالسرطان لدى الإنسان.
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ويذكر أنه على الرغم من أنه عادة يتم وصف المضادات الحيوية لمدة تصل إلى 7 أيام فقط، قد تفرض بعض الظروف على الإنسان تناول هذه الأدوية لفترة أطول.

توازيا، هذه الدراسة نشرت في مجلة Gut، وقام العلماء خلالها بتحليل بيانات أكثر من 16 ألف امرأة فوق سن الستين.

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