ميريام كلينك في 3 إطلالات مختلفة... تزداد جرأة في كلّ مرّة!

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نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك مجموعة من الصور الخاصّة بها على حسابها الرسمي على انستغرام بدت فيها بلوكات مختلفة بسبب شعرها.وفي التفاصيل، كانت ميريام قد نشرت صوراً لها وهي تضع الشعر المستعار باللون الأسود خلال سهرة كانت قد حضرتها الأسبوع الماضي، ثمّ عادت ونشرت كلينك صورة قديمة لها بشعر زهري. أمّا الصور الأخيرة فكانت بالشعر الأشقر الذي اعتدنا رؤية ميريام فيه.وقد علّقت ميريام على إحدى الصور بسؤال لمتابعيها على انستغرام عن اللون الذي يُفضلونه أكثر عليها "الأشقر، الزهري أو الأسود؟شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم أيّ لون يليق بميريام أكثر: