ميلانيا ترامب والملكة رانيا في منافسة قوية... من هي صاحبة الإطلالة الأجمل؟

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تصدرت صور ملكة الأردن رانيا العبد الله مع السيدة الأميركيّة الأولى ميلانيا ترامب مواقع الأخبار العالمية والعربية ولُقبتا بالسيدتين الأكثر أناقة في العالم.وفي التفاصيل، زارت الملكة رانيا مدرسة للفتيات في واشنطن يوم الأربعاء برفقة ميلانيا.وقد اعتبر البعض أنّ هناك منافسة قوية بين ميلانيا ورانيا لناحية الحصول على لقب صاحبة الإطلالة الأجمل. ومما لا شكّ فيه أنّ للملكة رانيا ذوقها الرفيع في مجال الأزياء تماماً كما لميلانيا ذوقها الخاصّ.واللافت أنّ أبرز ما ركزت عليه صحافة الموضة العالمية هي الأحذية التي انتعلتها السيدتين.الجدير ذكره، أنّ الملكة رانيا تزور واشنطن مع زوجها الملك عبدالله الثاني الذي اجتمع بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.