ترامب يدرس التحرك العسكري في سوريا بعد الهجوم الكيميائي

ترامب لم يحسم قراره

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LBCI News Lebanon

كشف مصدر أميركي مطلع لـCNN، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبر بعض أعضاء الكونغرس أنه يدرس التحرك العسكري في سوريا انتقاما من الهجوم الكيميائي في خان شيخون بمحافظة إدلب.

وبحسب المصدر، ترامب لم يحسم قراره بالمضي قدما في هذا الأمر ولكنه ناقش التحركات الممكنة مع وزير دفاعه جيمس ماتيس.

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وأكد مسؤولون أميركيون، لـCNN، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لديها خيارات مجهزة منذ أمد طويل لضرب الأسلحة الكيميائية السورية، وأن البنتاغون عرضت هذه الخيارات على إدارة ترامب.