مقدمة النشرة المسائية 06-04-2017

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أقل بكثير مما قيل اليوم في مجلس النواب ، من شأنه أن يُسقِط حكومات ، لكن المسؤولين في لبنان ليست لديهم جفون ، فلا يرف جفنٌ لهم .قيل في مجلس النواب اليوم: سياسيون يصل توقيعهم إلى عشرة ملايين دولار ... فلا يرف جفنٌ لأحد.وقيل أيضًا : هناك دُرجٌ منتفخٌ للرشاوى وآخر أصغر للرسوم ... فلا يرف جفن أحد.وقيل أيضًا : لا معاملة تسير من دون رشوى ... فلا يرف جفن أحد.وقيل ايضًا : هذه دولة منهوبة ... ولا يرف جفن أحد .وقيل أيضًا : عدد اساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية قد يساوي عدد الطلاب ... ولا يرف جفن أحد .وقيل ايضًا : نحن ذاهبون إلى أزمة كارثية عام 2018 في موضوع النفايات ... ولا يرف جفن أحد .وقيل أيضًا : التهويل بالتصويت في قانون الانتخابات ، يعني التقسيم ... ولا يرف جفن أحد .هذه عيِّنة مما قيل ، ففي أي جمهورية نعيش ؟ وفي اي نظام نعيش؟ وكيف يضع المواطن ثقته بسلطة تشريعية لا تطرح الثقة بوزراء مسؤولين لا يتحملون المسؤولية ؟ وكيف يضع المواطن ثقته بسلطة تنفيذية تعهدت في بيانها الوزاري بموزانةٍ وبإجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد ، وهي اليوم تمثُل امام مجلس النواب فيما لم تصل إليه بعد لا الموازنة ولا مشروعُ قانون الانتخابات...المواطن يعيش في بلاء : بلاء سلطة تشريعية تُكثر من الكلام ولا تحاسب ... وبلاءِ سلطة تنفيذية تُكثر من الوعود ولا تُنجِز وفق المهل .