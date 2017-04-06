التحضيرات تتواصل لـ"ويك اند النجوم" السبت والاحد في مجمع نهاد نوفل

التحضيرات تتواصل لـ"ويك اند النجوم"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلة,كرة,التحضيرات تتواصل لـ"ويك اند النجوم"

LBCI News Lebanon

"تستريح محركات" بطولة لبنان اكس اكس ال في كرة السلة السبت والاحد 8 و9 نيسان الجاري مفسحة المجال امام تنظيم الاتحاد اللبناني للعبة "ويك اند النجوم" في حدث رياضي هام سيخطف الأضواء على مدى يومين والذي سيقام في "مجّمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" في ذوق مكايل. فالهدف الأول من اقامة "ويك أند النجوم" دعم موازنة منتخب لبنان للرجال في تحضيراته لبطولة الأمم الآسيوية التي سيستضيفها لبنان في آب المقبل. كما سيفتح "ويك اند النجوم"المجال امام عشاق اللعبة على اختلاف ميولهم الرياضية للتصفيق لنجومهم خلال المباريات والمسابقات في مشهد وطني بعيداً كل البعد عن التعصب لهذا النادي أو ذاك وذلك قبل انطلاق مباريات الدور الاقصائي(البلاي اوف).

الإعلان

البرنامج الكامل

وفي ما يلي البرنامج الكامل ل"ويك أند النجوم" على ان يذيع اتحاد كرة السلة كافة اسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين لاحقاً:

*السبت 8 نيسان:

-الساعة 16.45: "كلاس سبور للرميات للثلاثية للسيدات" CLASS SPORT 3 Points (التصفيات)

-الساعة 17.10:مباراة القدامى وتجمع فريق اتحاد كرة السلة وفريق القدامى خارج الاتحاد.

-الساعة 17.40:"كلاس سبور للرميات الثلاثية للرجال" CLASS SPORT 3 Points (التصفيات )

-الساعة 18.10:مباراة نجوم السيدات وتجمع منتخب لبنان لعام 2009 ومنتخب لبنان الحالي.

-الساعة 18.30-"كلاسيك برغر جوينت" في السلام دنك (التصفيات) CLASSIC BURGER JOINT SLAM DUNK(كبس السلة)

*الاحد 9 نيسان:

-الساعة 17.00: كلاس سبور للرميات الثلاثية للرجال CLASS SPORT 3 Points (النهائي)

-الساعة 17.12 : كلاس سبور للرميات الثلاثية للسيدات CLASS SPORT 3 Points (النهائي)

-الساعة 17.25: "كلاسيك برغر جوينت" للسلام دنك CLASSIC BURGER JOINT SLAM DUNK في (كبس السلة)(النهائي)

-الساعة 17.40: مباراة كل النجوم بين فريق اندية بيروت وفريق اندية خارج بيروت.وسيتم اختيار مدرب كل فريق وفق التصويت واللاعبون الخمسة الاوائل في كل فريق وفق التصويت ايضاً على ان يلعب كل لاعب بقميص النادي الذي ينتمي اليه. ويمكن التصويت على الموقع التالي: www.lbcgroup.tv/all-star وحددت آخر مهلة للتصويت عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 7 نيسان الجاري. وسيختار كل مدرب االلاعبين السبعة الباقين في كل فريق.

البطاقات

وبالنسبة لبطاقات الدخول لحضور "ويك اند النجوم" ، يمكن الحصول على البطاقات: -الخميس والجمعة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الخامسة عصراً من مقر انطوان شويري الكائن في جل الديب. - على مدخل الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة الخميس والجمعة ضمن بطولة "اكس اكس أل". -السبت والأحد على مدخل مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح. تجدر الاشارة الى ان سعر اول خمسمائة بطاقة هو 10 آلاف ليرة لبنانية لحضور "ويك اند النجوم" ليومي السبت والأحد.

اما سعر البطاقة بعد اول خمسمائة بطاقة فهو 15 ألف ليرة لبنانية لحضور ويك اند النجوم ليومي السبت والأحد.