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06 نيسان 2017
06/04/2017 13:53:09
نواف الموسوي: اذا كان هناك اشكال في قطع الحساب فليرفع الغطاء عن أي كان واذا كانت هناك مشكلة في الـ١١ مليار دولار فالآن وقت حلّها بعيداً عن التنازع السياسي
نواف الموسوي: اذا كان هناك اشكال في قطع الحساب فليرفع الغطاء عن أي كان واذا كانت هناك مشكلة في الـ١١ مليار دولار فالآن وقت حلّها بعيداً عن التنازع السياسي
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