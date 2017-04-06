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06 نيسان 2017
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نواف الموسوي: اذا كان هناك اشكال في قطع الحساب فليرفع الغطاء عن أي كان واذا كانت هناك مشكلة في الـ١١ مليار دولار فالآن وقت حلّها بعيداً عن التنازع السياسي

نواف الموسوي: اذا كان هناك اشكال في قطع الحساب فليرفع الغطاء عن أي كان واذا كانت هناك مشكلة في الـ١١ مليار دولار فالآن وقت حلّها بعيداً عن التنازع السياسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,الموسوي,نواف,
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نواف الموسوي: اذا كان هناك اشكال في قطع الحساب فليرفع الغطاء عن أي كان واذا كانت هناك مشكلة في الـ١١ مليار دولار فالآن وقت حلّها بعيداً عن التنازع السياسي
 
 
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