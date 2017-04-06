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06 نيسان 2017
06/04/2017 14:10:28
رويترز عن مسؤول أميركي: خيارات عسكرية تناقش بخصوص سوريا تشمل منع الطائرات السورية من الطيران وضربات أخرى
رويترز عن مسؤول أميركي: خيارات عسكرية تناقش بخصوص سوريا تشمل منع الطائرات السورية من الطيران وضربات أخرى
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LBCI News Lebanon
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