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06 نيسان 2017
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رويترز عن مسؤول أميركي: خيارات عسكرية تناقش بخصوص سوريا تشمل منع الطائرات السورية من الطيران وضربات أخرى

رويترز عن مسؤول أميركي: خيارات عسكرية تناقش بخصوص سوريا تشمل منع الطائرات السورية من الطيران وضربات أخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار خيارات,أميركي,مسؤول,رويترز,
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رويترز عن مسؤول أميركي: خيارات عسكرية تناقش بخصوص سوريا تشمل منع الطائرات السورية من الطيران وضربات أخرى
 
 
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