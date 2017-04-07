بالصور والفيديو - واشنطن توجه ضربة لقاعدة الشعيرات في سوريا بـ59 صاروخا

يعقد مجلس الامن الدولي جلسة اليوم للبحث في الضربة الاميركية في سوريا بعدما قتل تسعة مدنيين، بينهم اربعة اطفال، في مناطق قريبة من قاعدة الشعيرات العسكرية التي استهدفتها الضربة الاميركية الجمعة، وفق ما افاد الاعلام السوري الرسمي.

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​وكان الجيش الاميركي قد نفذ بأمر من الرئيس دونالد ترامب ضربة صاروخية قوية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري ردا على الهجوم الكيميائي المتهم نظام الرئيس بشار الاسد بأنه شنه على بلدة خان شيخون في ريف ادلب الثلاثاء.

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وأوضح مسؤول في البيت الابيض ان 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك استهدف مطار الشعيرات العسكري في حمص "المرتبط ببرنامج" الاسلحة الكيميائية السوري و"المتصل مباشرة" بالحوادث التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون،الواقعة شمال غربي سوريا.