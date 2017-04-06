بالصور والفيديو - واشنطن توجه ضربة لقاعدة الشعيرات في سوريا بـ59 صاروخا

يعقد مجلس الامن الدولي جلسة اليوم للبحث في الضربة الاميركية في سوريا بعدما قتل تسعة مدنيين، بينهم اربعة اطفال، في مناطق قريبة من قاعدة الشعيرات العسكرية التي استهدفتها الضربة الاميركية الجمعة، وفق ما افاد الاعلام السوري الرسمي.
وكان الجيش الاميركي قد نفذ بأمر من الرئيس دونالد ترامب ضربة صاروخية قوية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري ردا على الهجوم الكيميائي المتهم نظام الرئيس بشار الاسد بأنه شنه على بلدة خان شيخون في ريف ادلب الثلاثاء.
وأوضح مسؤول في البيت الابيض ان 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك استهدف مطار الشعيرات العسكري في حمص "المرتبط ببرنامج" الاسلحة الكيميائية السوري و"المتصل مباشرة" بالحوادث التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون،الواقعة شمال غربي سوريا.
واعتبر ترامب ان "أميركا انتصرت للعدالة"، مشيرا الى ان الرئيس السوري بشار الاسد "انتزع ارواح رجال ونساء واطفال عزّل"، داعياً "كل الامم المتحضرة" الى العمل من اجل إنهاء سفك الدماء في سوريا.
وقال ترامب إن "الديكتارتور السوري بشار الاسد شن هجوما رهيبا بأسلحة كيميائية ضد مدنيين أبرياء مستخدما غاز السارين"، مشددا على ان الولايات المتحدة هي "مرادف للعدالة".
الرئاسة السورية: الضربة الاميركية تصرف ارعن
في المقابل، اعتبرت الرئاسة السورية الضربة الاميركية تصرفا "ارعن غير مسؤول"، وفق ما نقل الاعلام الرسمي.
وقالت الرئاسة السورية في بيان نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "في عدوان جائر وسافر قامت الولايات المتحدة الأميركية فجر اليوم باستهداف مطار الشعيرات"، مؤكدة "ان ما قامت به اميركا ما هو إلا تصرف أرعن غير مسؤول ولا ينم الا عن قصر نظر وضيق افق وعمى سياسي وعسكري عن الواقع".
واشنطن ابلغت موسكو مسبقا
روسيا تنفي إصابة أي من مواطنيها
الى ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن عضو البرلمان الروسي ديمتري سابلين قوله إن الضربات الصاروخية الأميركية على قاعدة الشعيرات لم تسفر عن إصابة أي روسي.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تريد عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الصاروخية الأميركية في سوريا والتي وصفتها بأنها خطوة "طائشة".
فيما ، أوضح التلفزيون الرسمي الروسي أن الضربات الصاروخية الأميركية دمرت 9 طائرات لكنها تركت المدرج الرئيسي بلا أضرار نسبيا.
في وقت، اعتبر رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني ان ايران وروسيا لن تصمتا حيال الهجوم الاميركي "الاحمق" على سوريا.
تيلرسون: روسيا فشلت
تزامناً، اتهم وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون روسيا بعدم تحمل مسؤولياتها في سوريا، مشيرا الى ان الضربة الصاروخية التي وجهتها واشنطن لقاعدة الشعيرات الجوية في سوريا هي دليل على استعداد ترامب للتحرك عندما تقوم دول "بتجاوز الخط".
وفي موقف لافت اعلن البنتاغون ان الولايات المتحدة ابلغت روسيا مسبقا بالضربة الصاروخية ، وأوضح ان "المخططين العسكريين الاميركيين اتخذوا احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية او سورية في قاعدة الشعيرات الجوية" الواقعة في وسط سوريا.
فيما أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الهجمات الصاروخية الأميركية كادت أن تؤدي إلى اشتباك مع الجيش الروسي.
مواقف دولية
في المواقف،اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الضربات الأميركية للقاعدة الجوية السورية خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لافتا الى أنه حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري.
من جهته، اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ان الأسد "يتحمل المسؤولية كاملة" عن الضربات الصاروخية الأميركية على قاعدة جوية سورية.
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن فرنسا لا تريد تصعيد الصراع السوري بعد الضربات الصاروخية الأميركية داعيا روسيا لأن تنضم إلى محادثات تهدف للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
كذلك، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "يستدعي الرد".
هذا وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم بلاده "الكامل" للضربة الاميركية في سوريا، معتبرا انها "رسالة قوية" يجب ان تسمعها ايران وكوريا الشمالية ايضا.
أما الصين فدعت إلى "تفادي أي تدهور جديد للوضع" في سوريا بعد الضربة الاميركية، منددة بـ"استخدام أي بلد" لأسلحة كيميائية.
من جهته، رحب الجيش السوري الحر بالهجوم الأميركي على سوريا معتبرا أن مسؤولية الولايات المتحدة لا تزال كبيرة.
الى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتس الى ضبط النفس بعد الضربة الأميركية ضد سوريا، مؤكدا أنه لا يوجد بديل للحرب سوى الحل السياسي.