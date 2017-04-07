شركة IDM ترد على ما ورد في الاخبار

ردت شركة( IDM (Inconet Data Management على خبر منقول عن جريدة "الاخبار" بعنوان:"الاخ الاكبر يراقبنا"، مؤكدة ان الخبر غير صحيح اطلاقا في ما خص الشركة.

ونفت الشركة امتلاكها اي اجهزة او برامج تجسس من اي نوع كانت واحترامها التام والمطلق والدائم السرية وحرية تبادل المعلومات عبر انظمة الانترنت التي تقوم بتشغيلها وللقوانين المرعية الاجراء ، لافتة الى دور الشركة المعروف في صون هذه السرية وصون خصوصية المشتركين حتى في الايام الصعبة.

الإعلان

وكانت صحيفة "الاخبار" قد نقلت تسريبات عن ويكيليكس بشأن ثلاثة أجهزة أمنية هي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش و​​شركتين خاصتين:IncoNet - Data Management وvirtual isp. يُرجَّح أنها تمتلك تقنيات "المراقبة الشاملة"، وهي المصطلح المهذّب لعمل سيئ للغاية: التجسس على الناس ورصد تحرّكاتهم واختراق بياناتهم الشخصية من أي نوع كانت، حتى الحميمية منها.

***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا