داتا الإنترنت بيد الأميركيين: أوجيرو مخترَقة

ظهر وثيقة، نشرها موقع censoo.com أنّ وكالة الأمن القومي الأميركية اخترقت منذ فترة طويلة سنترالات أوجيرو، وتمكنت من التجسس على الداتا الصادرة من لبنان وتصفيتها ومعالجتها. لا توضح هذه الوثيقة إذا كان مصدر هذه القدرة ناتجاً من برنامج معلوماتية أو أجهزة تكنولوجية متطورة أو مزيج من الاثنين تحت اختصار "هامركس"، إلا أنها تؤكّد أن التجسس عبر "أوجيرو" أتاح لها تصفية داتا بحجم ١٠٠ ميغابيت، خاصة بما تزعم أنه «الوحدة ١٨٠٠» في حزب الله، بحسب ما كتبت صحيفة "الاخبار".

هذه الوثيقة مؤرّخة في ٢٤ نيسان ٢٠١٣ بعنوان برنامج "سيغينت ديفلوبمنت سوبورت II ــ قراءة برنامج الإدارة". الوثيقة مختومة بشعار وكالة الأمن القومي الأميركي في داخلها كلمة "SIGDEV"، أي إن هذه الوثيقة عرضت في مؤتمر SIGDEV الذي يحضره ممثلون عن وكالة الاستخبارات الأميركية حول العالم. ويتضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل واجتماعات ضمن طاولة دائرية وسواها، حول قضايا استخباراتية وتطورات التكنولوجيا في هذا المجال، وهو يعقد منذ سنوات عديدة في إطار برنامجSIGNIT Development Support الذي يحمل أكثر من نسخة اختصاراً لعبارة "تطوير أنظمة الدفاع العسكرية لاستخبارات الإشارة".

***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا