الضربة العسكرية الاميركية شغلت المنطقة والعالم

وقال رئيس مجلس النواب بول راين الجمهوري إن "هذا التحرك مناسب وصحيح" مشيراً الى ان هذه الضربات التكتيكية تظهر لنظام الاسد انه لم يعد بامكانه الاعتماد على الشلل الاميركي عندما يرتكب فظائع ضد الشعب السوري.

ورأى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ان "تدفيع الاسد ثمنا عندما يرتكب مثل هذه الفظائع امر جيد"، لكنه لفت الى ان "ادارة ترامب يجب ان تتبنى استراتيجية وتشاور الكونغرس قبل تطبيقها".

الإعلان