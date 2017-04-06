الضربة العسكرية الاميركية شغلت المنطقة والعالم

بعد ساعات على تنفيذ البحرية الاميركية ضربة صاروخية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية في ريف ادلب، ردا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف ادلب الثلاثاء توالت ردود الفعل الدولية المؤيدة والشاجبة.
وعبر اعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين عن دعمهم لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لكن عددا منهم دعوا الرئيس الاميركي الى توضيح استراتيجيته.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين الجمهوري إن "هذا التحرك مناسب وصحيح" مشيراً الى ان هذه الضربات التكتيكية تظهر لنظام الاسد انه لم يعد بامكانه الاعتماد على الشلل الاميركي عندما يرتكب فظائع ضد الشعب السوري.
ورأى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ان "تدفيع الاسد ثمنا عندما يرتكب مثل هذه الفظائع امر جيد"، لكنه لفت الى ان "ادارة ترامب يجب ان تتبنى استراتيجية وتشاور الكونغرس قبل تطبيقها".
اسرائيل
من جهته، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم بلاده الكامل للضربة الاميركية في سوريا، واصفا إياها بـ"الرسالة القوية" التي يجب أيضا توجيهها الى ايران وكوريا الشمالية.
كما رحب الائتلاف السوري المعارض بالضربة الاميركية داعيا الى استمرارها.
السعودية
امن جهتها ايّدت السعودية الضربة الاميركية، واصفةً اياها بـ"القرار الشجاع".وحمّل مصدر مسؤول في وزارة الخارجية "النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية".
بريطانيا
أما الحكومة البريطانية فاعلنت دعمها لتحرك الولايات المتحدة معتبرة ان الضربة تشكل ردا مناسبا على الهجوم الوحشي بالسلاح الكيميائي الذي ارتكبه النظام السوري.
واكدت تصميمها على منع اي هجوم جديد من نظام الاسد.
إيطاليا
وأبدت إيطاليا تفهمها للتحرك الأميركي، قائلة إنها رد مناسب يردع الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
بيان مشترك لفرنسا والمانيا
وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو ان واشنطن أبلغت باريس مسبقا بالضربة الصاروخية على مواقع عسكرية سورية واعلن ان استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مروع ويجب أن تتم المعاقبة عليه لأنه جريمة حرب.
وأبدى وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال تفهمه للضربة الاميركية، داعيا الى حل سياسي في سوريا برعاية الامم المتحدة.
وحملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان مشترك الرئيس الأسد "المسؤولية الكاملة".
ودعا هولاند إلى "مواصلة" الضربة الصاروخية الأميركية على سوريا "على المستوى الدولي"، معتبرا أن هذه العملية كانت ردا" من الولايات المتحدة.
اليابان
وعبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن مساندته للضربات الصاروخية الأميركية في سوريا، قائلا: "أصبح الكثير من الأبرياء ضحايا للهجمات الكيميائية وأصيب المجتمع الدولي بالصدمة جراء هذه المأساة التي خلفت الكثير من الأطفال بين الضحايا."
بكين تدعو إلى الهدوء
ودعت الصين إلى "تفادي أي تدهور جديد للوضع" في سوريا، منددة بـ"استخدام أي بلد" لأسلحة كيميائية".
وطلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شويينغ "بتحقيق مستقل وتام"، وقالت:"إننا بحاجة إلى أدلة لا يمكن دحضها".
أنقرة
ووصفت تركيا الضربة الصاروخية الاميركية بـ"الايجابية"، داعية الى اقامة منطقة حظر جوي ومناطق آمنة في سوريا "لتجنب تكرار هذا النوع من المجازر"، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئيس رجب طيب اردوغان ابراهيم كالين.
إيران
في المقابل، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح نقلته وكالة فارس الضربة الأميركية في سوريا.
الكرملين
وفي موقف يدل على اتساع رقعة الخلاف بين واشنطن وموسكو، رأى الكرملين أن الضربة الأميركية الحقت ضررا هائلاً بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، معتبرا أنها عدوان على دولة ذات سيادة. واعتبر المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف ان روسيا لا تعتقد أن سوريا تملك أسلحة كيميائية وإن التحرك الأميركي سيشكل حتما عقبة حقيقية أمام تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب .
ورأى رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف ان الضربات الأميركية قد تقوض جهود مكافحة الإرهاب كاشفاً ان روسيا ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأمل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إنه يأمل ألا تلحق الضربات الأميركية ضررا لا يمكن إصلاحه في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأضاف أن موسكو ستطلب من واشنطن توضيحا سبب شن الضربات.