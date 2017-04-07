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07 نيسان 2017
07/04/2017 00:18:59
الائتلاف السوري المعارض : نرحب بالضربات الصاروخية الأميركية على القاعدة الجوية السورية ونأمل أن تستمر لوقف الغارات الجوية للحكومة واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا
الائتلاف السوري المعارض : نرحب بالضربات الصاروخية الأميركية على القاعدة الجوية السورية ونأمل أن تستمر لوقف الغارات الجوية للحكومة واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا
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LBCI News Lebanon
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