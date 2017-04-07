أسرار الصحف في 7-4-2017

النهار

أصحاب الملايين ...

علّق نائب على كلام زميل له في جلسة المساءلة قائلاً: "لماذا لا يجرؤ أحد على تسمية وزراء خرجوا من وزاراتهم بملايين الدولارات؟".

تراجع التسويات ...

تبيّن أن نسبة عدد السوريين الذين عملوا على تسوية أوراق إقامتهم الشرعية في لبنان تراجعت في العام 2016 عما كانت عليه في 2015.

حرب بيانات ...

تدور في أوساط عائلة يعقوب البقاعية حرب بيانات مدفوعة تارة من النائب السابق حسن يعقوب وطوراً من حركة "أمل".

عهد لحود ...

قال رئيس مجلس إدارة قطاع حيوي إنه بات يشعر كأن الزمن عاد به الى الأيام الأولى لعهد الرئيس إميل لحود.

المستقبل

يقال

إنّ قـــطــباً نيابياً علّق على انتقادات وجّهها إلى الحكومة أعضاء في كتل نيابية ممثّلة في مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب أمس بالقول: "الحكومة تُناقش الحكومة".

الجمهورية

إتصل زعيم حزبي برئيس حزب وعبّر عن تضامنه معه في قضية حساسة لها أبعاد أمنيّة وسياسيّة.

بدأت شكوك تُساور فريقاً سياسياً فاعلاً إزاء مدى جدّية أفرقاء آخرين والتزاماتهم في شأن قانون تعوقه مطبّات كثيرة.

رجّح مرجع سابق أن يُتخذ القرار الشافي والوافي في شأن قضية سياسية وطنية كبرى خلال أيام.

البناء

قال صحافيون أميركيون يتابعون عن قرب مناقشات فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الوضع بعد عملية خان شيخون والحديث عن التفكير بعمل عسكري في سورية إنّ محور النقاش ينقلب بسرعة ليصير ماذا عن موسكو التي لم تكن موجودة في سورية كما هي اليوم يوم قرّر الرئيس السابق باراك اوباما توجيه ضربة لسورية، وذهبت لإطلاق صواريخ تحذيرية على صواريخ أميركية تجريبية بما يشبه الاستعداد لخوض حرب، لتقول المصادر إنّ الأمر يبقى هل ستذهب إدارة ترامب للتفاوض مع موسكو أم للمواجهة معها وليس من حلّ وسط بينهما؟