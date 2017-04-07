أمن وقضاء
07 نيسان 2017
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قتيل وجريح بانقلاب شاحنة في زوق مصبح

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قتيل وجريح بانقلاب شاحنة في زوق مصبح
 قتل شخص من التابعية السورية وجرح آخر اثر انقلاب شاحنة على طريق عام زوق مصبح فجرا.

وقد استعانت عناصر الدفاع المدني بأدوات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريح من داخل المقصورة نظراً لتضرر هيكل الشاحنة بشدة نتيجة الحادث. 
 
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