قتيل وجريح بانقلاب شاحنة في زوق مصبح

استعانت عناصر الدفاع المدني بأدوات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريح

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LBCI News Lebanon

قتل شخص من التابعية السورية وجرح آخر اثر انقلاب شاحنة على طريق عام زوق مصبح فجرا.



وقد استعانت عناصر الدفاع المدني بأدوات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريح من داخل المقصورة نظراً لتضرر هيكل الشاحنة بشدة نتيجة الحادث.