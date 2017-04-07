بالتفاصيل - خطاب ترامب الى الامة بعد الضربة العسكرية على سوريا

وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليل الخميس في كلمة متلفزة رسالة الى مواطنيه بعد الضربة الصاروخية الضخمة التي أمر بتوجيهها الى قاعدة جوية سورية ردا على هجوم كيميائي اتهم الغرب النظام السوري بشنه على بلدة تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي البلاد الثلاثاء.

وقد نصت الكلمة:

"رفاقي الاميركيين، يوم الثلاثاء، شن الديكتاتور السوري بشار الأسد هجوما مروعا بأسلحة كيميائية على مدنيين أبرياء".

"باستخدام غاز الأعصاب القاتل، انتزع الأسد ارواح رجال ونساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة. كان موتا بطيئا ووحشيا بالنسبة للكثيرين. حتى الأطفال الجميلون قتلوا بوحشية في هذا الهجوم الهمجي للغاية. لا يجب ان يعاني اي من اطفال الرب مثل هذا الرعب ابدا".

الإعلان

"الليلة أمرت بتنفيذ ضربة عسكرية محددة الهدف في سوريا على المطار الذي شن منه الهجوم الكيميائي. ان من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستخدام الاسلحة الكيميائية القاتلة".

"ليس هناك ادنى شك في ان سوريا استخدمت اسلحة كيميائية محظورة وانتهكت التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة الاسلحة الكيميائية وتجاهلت دعوات مجلس الامن الدولي".

"لقد فشلت سنوات من المحاولات السابقة لتغيير سلوك الأسد، وقد فشلت فشلا ذريعا، ونتيجة لذلك، لا تزال أزمة اللاجئين تتفاقم، ولا يزال استقرار المنطقة يتزعزع ويهدد الولايات المتحدة وحلفاءها".

"الليلة، انني أدعو كل الدول المتحضرة الى الانضمام إلينا في السعي الى انهاء المجزرة وسفك الدماء في سوريا والقضاء على الارهاب بكل انواعه واشكاله".

"نسأل الله ان يعطينا الحكمة في الوقت الذي نواجه فيه تحدي عالمنا المضطرب جدا. نصلي من أجل حياة الجرحى ونفوس أولئك الذين قضوا، ونأمل أنه طالما ان أميركا تنتصر للعدالة، فإن السلام والوئام، سيسودان في النهاية".

"عمتم مساء، وبارك الله أميركا والعالم بأسره. شكرا لكم".