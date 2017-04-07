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07 نيسان 2017
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المرصد السوري: مقتل 4 عسكريين ودمار "شبه كامل" في قاعدة الشعيرات في سوريا بعد الضربة الاميركية

المرصد السوري: مقتل 4 عسكريين ودمار "شبه كامل" في قاعدة الشعيرات في سوريا بعد الضربة الاميركية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عسكريين,مقتل,السوري,المرصد,
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المرصد السوري: مقتل 4 عسكريين ودمار &quot;شبه كامل&quot; في قاعدة الشعيرات في سوريا بعد الضربة الاميركية
 
 
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