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07 نيسان 2017
07/04/2017 00:57:08
المرصد السوري: مقتل 4 عسكريين ودمار "شبه كامل" في قاعدة الشعيرات في سوريا بعد الضربة الاميركية
المرصد السوري: مقتل 4 عسكريين ودمار "شبه كامل" في قاعدة الشعيرات في سوريا بعد الضربة الاميركية
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LBCI News Lebanon
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