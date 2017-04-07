من هي أول دولة ستبيع الحشيش في الصيدليات؟

أعلنت السلطات في الاوروغواي الخميس ان الصيدليات في هذا البلد ستبدأ في تموز ببيع الحشيش المنتج تحت اشراف الدولة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعتمد هذا الاجراء.

وأعلن مستشار الرئاسة رئيس المجلس الوطني للمخدرات خوان اندريس روبالو خلال مؤتمر صحافي انه "خلال شهر تموز (سيبدأ) توزيع الحشيش في الصيدليات".

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وأوضح انه "في 2 أيار سنفعّل قائمة المستخدمين" التي يمكن لأي مواطن او اجنبي لديه اقامة دائمة في الاوروغواي ان يدرج اسمه عليها لكي يتمكن من شراء الحشيش من الصيدليات.

وسيباع هذا المخدّر الخفيف في الصيدليات بسعر 1,30 دولارا للغرام الواحد ولا يمكن لاي مستخدم ان يشتري اكثر من 10 غرامات اسبوعيا.

في وقت، أشار الامين العام للمجلس الوطني للمخدرات الى ان عائدات بيع الحشيش ستذهب الى ثلاث جهات هي الشركات الخاصة التي اوكلت اليها الدولة مهمة انتاج الحشيش والصيدليات وخزينة الدولة التي ستخصص الاموال المتأتية من هذه التجارة "بالدرجة الاولى لسياسات الوقاية".

وفي كانون الأول 2013، اقرت الاوروغواي قانونا مثيرا للجدل وفريدا في العالم يسمح للدولة بمنح تراخيص لانتاج الحشيشة بهدف تسويقها في الصيدليات لأغراض الترفيه.