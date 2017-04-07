مقتل متظاهر وصدامات بين قوات الامن ومحتجين في فنزويلا

اعلنت الشرطة الفنزويلية مقتل شاب عمره 19 عاما برصاصة في الصدر وجرح عشرات من المتظاهرين المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو الخميس خلال صدامات بين محتجين وقوات الامن في احدى ضواحي كراكاس.

واكد مدير الاتصال في شرطة ولاية ميراندا ميغيل ميديريكو ان خايرو اورتيز توفي "اثر اصابته بجروح برصاصة في الصدر" عندما وصل عسكريون لازالة حاجز نصبه المتظاهرون في ضاحية مونتانيا التا.

وحمل المرشح السابق للرئاسة الفنزويلية وحاكم ميراندا انريكي كابريلس وزير الداخلية نستور ريفيرول مسؤولية الحادث "لانه اجبر الضباط على قمع التظاهرات بدون ان يأخذ حياة الناس في الاعتبار".