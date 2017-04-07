أخبار دولية
07 نيسان 2017
Back

مقتل متظاهر وصدامات بين قوات الامن ومحتجين في فنزويلا

صدامات بين محتجين وقوات الامن في احدى ضواحي كراكاس Lebanon, news ,lbci ,أخبار فنزويلا,تظاهرات,صدامات بين محتجين وقوات الامن في احدى ضواحي كراكاس
episodes
مقتل متظاهر وصدامات بين قوات الامن ومحتجين في فنزويلا

اعلنت الشرطة الفنزويلية مقتل شاب عمره 19 عاما برصاصة في الصدر وجرح عشرات من المتظاهرين المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو الخميس خلال صدامات بين محتجين وقوات الامن في احدى ضواحي كراكاس.

 

 واكد مدير الاتصال في شرطة ولاية ميراندا ميغيل ميديريكو ان خايرو اورتيز توفي "اثر اصابته بجروح برصاصة في الصدر" عندما وصل عسكريون لازالة حاجز نصبه المتظاهرون في ضاحية مونتانيا التا.

 

وحمل المرشح السابق للرئاسة الفنزويلية وحاكم ميراندا انريكي كابريلس وزير الداخلية نستور ريفيرول مسؤولية الحادث "لانه اجبر الضباط على قمع التظاهرات بدون ان يأخذ حياة الناس في الاعتبار".

 

الإعلان
إقرأ أيضاً