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07 نيسان 2017
07/04/2017 01:46:07
وزير خارجية فرنسا: الضربة الأميركية تحذير لنظام إجرامي ومستقبل سوريا ليس مع الأسد والأميركيون بدأوا توضيح موقفهم
وزير خارجية فرنسا: الضربة الأميركية تحذير لنظام إجرامي ومستقبل سوريا ليس مع الأسد والأميركيون بدأوا توضيح موقفهم
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LBCI News Lebanon
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