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07 نيسان 2017
07/04/2017 01:55:55
الكرملين : الجيش السوري لا يملك أسلحة كيميائية وبوتين يعتقد أن الضربات عقبة خطرة أمام تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب وتلحق ضررا كبيرا بالعلاقات مع واشنطن
الكرملين : الجيش السوري لا يملك أسلحة كيميائية وبوتين يعتقد أن الضربات عقبة خطرة أمام تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب وتلحق ضررا كبيرا بالعلاقات مع واشنطن
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LBCI News Lebanon
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