الأمن العام يوضح كلام اللواء ابراهيم

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أن "بعض وسائل الإعلام تداولت مقاطع مجتزأة من حديث المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الى احدى المحطات التلفزيونية خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، والذي تناول فيه مسألة العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، مما ادى الى التباس في تفسير سياسة لبنان المعتمدة حيال هذا الموضوع.

وأوضح المكتب في بيان أن" السياسة اللبنانية الرسمية المعتمدة في هذا الملف، هي التي تصدر عن الحكومة اللبنانية التي اكدت موقفها الثابت من أن الحل الدائم لمشكلة النازحين السوريين في لبنان، هو عودتهم الآمنة إلى بلدهم الأصلي بما في ذلك خلال المرحلة الانتقالية، وفق المعايير المعتمدة في القانون الدولي، وبرعاية الامم المتحدة والأخذ في الاعتبار مصالح الدولة المضيفة".