خاص: حسام جنيد يكشف حقيقة إعتزاله.. وماذا عن صور الدماء؟

بعدما أثار خبر إعتزال الفنان السوري حسام جنيد بلبلةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول منشور من صفحته على الفيسبوك جاء فيه عبارة "باي باي سلام"، ما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في إتصالٍ أجراه موقع الـ LBCI مع مدير اعمال حسام جنيد السيد هيثم العلايلي، أوضح أن هاتف الفنان السوري قد تعرّض للسرقة أثناء تواجده في أبيدجان، فتمّ إختراق حساب جنيد على فيسبوك وبدأ ينشر معلوماتٍ مغلوطة.

وحول إنتشار صورة عن محادثة بين جنيد وصديقه عبر واتساب أرسل فيها حسام صورة يدّ مضرّجة بالدماء وأرفقها بكلمة "سامحوني" ما أثار قلق محبّيه، أوضح هيثم العلايلي في حديثٍ لموقعنا أن المحادثة تعود لتاريخ الأوّل من نيسان حين أراد حسام جنيد أن يمازح صديقه تحت إطار "كذبة أوّل نيسان".