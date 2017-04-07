الفيلم الأخير...لمخرج داعش

إعترف تنظيم داعش بمقتل المخرج الأبرز لأفلامه التي كان يبثّها عبر وسائل التواصل الإجتماعي ويُدعى أحمد أبو سمرة وهو أميركي من أصل سوري.

مجلة داعش المعروفة ب "رومية" إعترفت الجمعة أن أبو سمرة قُتل منذ 3 أشهر حين أصاب صاروخ ٌ منزله شمال مدينة الطبقة السورية في محافظة الرقة.

وللمفارقة فإن ّ أبو سمرة المولود في باريس قبل أن ينتقل لدراسة الكومبيوتر في جامعة ماساتشوستس الأميركية المتخصصة في هذا المجال ، كان منتميا ً الى جبهة النصرة قبل أن ينشق عنها مع بروز تنظيم داعش أواخر العام 2014.

أبو سمرة كان مطلوبا ً من قبل الإستخبارات الأميركية بعدما كشفت إعداده لهجمات مسلحة على أراضيها، علما ً أنه تدرّب في اليمن وباكستان حيث كان مؤيدا ً لتنظيم القاعدة آنذاك.