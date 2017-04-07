بالفيديو: إنهيار شيرين عبدالوهاب على المسرح ودخولها بنوبة بكاء!

لم تستطع شيرين عبدالوهاب تمالك نفسها

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LBCI News Lebanon

لم تستطع الفنانة المصريّة شيرين عبدالوهاب تمالك نفسها أثناء غنائها على مسرح دار الأوبرا في دبي، فما حقيقة دخولها بنوبة بكاء شديد؟

في التفاصيل، تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في دبي، وظهرت الأخيرة وهي تغنّي أغنيتها الشهيرة "كدا يا قلبي" بتأثرٍ كبير دفعها إلى البكاء ووضع رأسها على الميكروفون لعدم قدرتها على تمالك مشاعرها واستكمال الغناء.

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تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرّة الأولى الّتي تبكي فيها شيرين عبدالوهاب أثناء غنائها على المسرح، لكن الجمهور تعاطف معها وعلا صوت التصفيق في القاعة.