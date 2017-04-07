هل تعود الامطار في نهاية الاسبوع؟

يسيطر طقس ربيعي لغاية يوم الأحد المقبل، فيما تبقى درجات الحرارة معتدلة على السواحل نهاراً ومائلة الى البرودة على الجبال.

الجمعة ٧ نيسان:

طقس متقلب قليلاً مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ او المطر الخفيف خاصةً على الجبال. تنخفض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة.

السبت ٨ نيسان:

طقس متقلب قليلا وغائم جزئيا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة.

الأحد ٩ نيسان:

طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة نهارا خاصة صباحا. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة وتكون مائلة البرودة على الجبال.