هل تعود الامطار في نهاية الاسبوع؟

يسيطر طقس ربيعي لغاية يوم الأحد المقبل، فيما تبقى درجات الحرارة معتدلة على السواحل نهاراً ومائلة الى البرودة على الجبال.
الجمعة ٧ نيسان:
طقس متقلب قليلاً مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ او المطر الخفيف خاصةً على الجبال. تنخفض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة.
السبت ٨ نيسان:
طقس متقلب قليلا وغائم جزئيا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة.
الأحد ٩ نيسان:
طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة نهارا خاصة صباحا. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة وتكون مائلة البرودة على الجبال.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية