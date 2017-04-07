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07 نيسان 2017
07/04/2017 04:47:45
حاصباني: النظام الصحي في لبنان أثبت مرونة وقدرة على التأقلم على الرغم من العبء الاضافي المفاجئ بسبب "الأزمة السورية" وتمكن من احتواء حالات تفشي الأمراض ومن إجراء تحسن في بعض الجوانب
حاصباني: النظام الصحي في لبنان أثبت مرونة وقدرة على التأقلم على الرغم من العبء الاضافي المفاجئ بسبب "الأزمة السورية" وتمكن من احتواء حالات تفشي الأمراض ومن إجراء تحسن في بعض الجوانب
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LBCI News Lebanon
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