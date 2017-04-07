حاصباني: النظام الصحي في لبنان أثبت مرونة وقدرة على التأقلم على الرغم من العبء الاضافي المفاجئ بسبب "الأزمة السورية" وتمكن من احتواء حالات تفشي الأمراض ومن إجراء تحسن في بعض الجوانب