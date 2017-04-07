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07 نيسان 2017
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حاصباني: وزارة الصحة تقوم ببناء نظام مستند على الخدمات المجتمعية الذي سيسمح للأشخاص بالحصول على الخدمات المناسبة بالمكان الأقرب إلى مكان سكنهم

حاصباني: وزارة الصحة تقوم ببناء نظام مستند على الخدمات المجتمعية الذي سيسمح للأشخاص بالحصول على الخدمات المناسبة بالمكان الأقرب إلى مكان سكنهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار ببناء,تقوم,الصحة,وزارة,حاصباني,
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حاصباني: وزارة الصحة تقوم ببناء نظام مستند على الخدمات المجتمعية الذي سيسمح للأشخاص بالحصول على الخدمات المناسبة بالمكان الأقرب إلى مكان سكنهم
 
 
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