حاصباني: وزارة الصحة ستبدأ بتغطية الصحة النفسية

أكد وزير الصحة غسان حاصباني ان الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاءعلى إنشاء ٨ مراكز صحة نفسية مجتمعية، إضافة إلى تغطية كلفة استشفاء المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية.

وأشار في خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للصحة النفسية ٢٠١٧ بمناسبة "يوم الصحة العالمي" الى ان الوزارة ستبدأ بتغطية الصحة النفسية كجزء من مشروع "التغطية الصحية الشاملة" بإدارة قسم الرعاية الصحية الأولية وبدعم من البنك الدولي.

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وأوضح حاصباني ان وزارته تقوم ببناء نظام مستند على الخدمات المجتمعية الذي سيسمح للأشخاص بالحصول على الخدمات المناسبة بالمكان الأقرب إلى مكان سكنهم.