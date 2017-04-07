بالصور: هذه الطفلة أصبحت ملكة جمال لبنان.. خمّنوا من هي؟

حافظت على ملامح وجهها رغم مرور السنوات

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LBCI News Lebanon

جميلة منذ صغرها، إنها العبارة الّتي ردّدها متابعو ملكة جمال لبنان لعام 2010 رهف عبدالله عندما شاهدوا صوراً لها من مرحلة الطفولة.

في التفاصيل، شاركت ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورةً لها في سنّ صغيرة وقد حافظت على ملامح وجهها رغم مرور السنوات. ويبدو أن رهف تشعر بالحنين إلى الطفولة، كيف لا وسبق أن نشرت صورة ثانية لها وهي صغيرة بشعرٍ قصير منذ حوالي الشهر .

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👧🏻 A post shared by Rahaf Abdallah (@rahafabdallahofficial) on Apr 5, 2017 at 4:46am PDT