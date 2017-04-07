ضربات جوية جديدة على خان شيخون

ضربات جوية استهدفت اليوم مدينة خان شيخون في محافظة إدلب

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LBCI News Lebanon

أعلن شاهد والمرصد السوري لحقوق الإنسان ان ضربات جوية استهدفت اليوم مدينة خان شيخون في محافظة إدلب حيث قتل هجوم كيماوي العشرات هذا الأسبوع.

وكانت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن قدمت الخميس مشروع قرار ثالثا بشأن الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في سوريا الثلاثاء يطالب باجراء تحقيق في الواقعة، في محاولة منها لردم الهوة بين المشروعين الروسي والغربي المتضادين.

وبحسب دبلوماسيين فان مشروع القرار الثالث قدمته الدول العشر قبل الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن حول سوريا .

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ولم يتضح في الحال ما اذا كانت روسيا او الدول الاربع الاخرى ذات العضوية الدائمة في المجلس تؤيد هذا المشروع في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة الخيار العسكري في سوريا.

وخلافا لمشروع القرار الاميركي-الفرنسي-البريطاني فان مشروع القرار الجديد لا يطالب النظام السوري بتقديم معلومات عن العمليات العسكرية التي نفذها يوم حصول الهجوم على خان شيخون، البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف ادلب في شمال غرب سوريا.