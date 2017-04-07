الحمل يزيد 15 كيلوغراماً على وزن أمل بوشوشة.. وهذا هو إسم إبنتها!

ما هو اسم إبنة أمل بوشوشة؟

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LBCI News Lebanon

نشرت صفحة معجبي الفنانة الجزائريّة أمل بوشوشة على إنستغرام صورة لنجمتهم المفضلة إحتفالاً بمرور تسعة أشهر على حملها.

وظهرت أمل بوشوشة في الصورة وهي سعيدة بشعور الأمومة الّذي ستختبره للمرة الأولى في شهر أيّار المقبل في بيروت، لكن الصورة كشفت عن إسم مولودتها الأولى. ففي حين كان يتساءل محبّو أمل عن الإسم الّذي إختارته الفنّانة الجزائريّة لإبنتها الأولى، لوحظ وجود إسم "الطفلة ليا" على قالب الحلوى.

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يُذكر أن أمل بوشوشة كانت قد كشفت منذ أسبوعين في تقريرٍ تلفزيوني ضمن برنامج ET بالعربي أن وزنها قد زاد ما بين 10 إلى 15 كيلوغراماً بسبب الحمل ما يجعلها تشعر بالنعاس طيلة الوقت.