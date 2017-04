الحمل يزيد 15 كيلوغراماً على وزن أمل بوشوشة.. وهذا هو إسم إبنتها!

🔜🔜 ان شاء الله تقومي بالسلامة يا أم ليا 👼 @amelbouchoucha #amelbouchoucha #celebration #9months #mothertobe #baby #lea #algerian #actress #algeria #algerie #star #drama #syria #syrie #lebanon #liban #syrie #lebanon #liban #أمل_بوشوشة #امل_بوشوشة #احتفال #بيبي #ممثلة #الجزائر #ستار #نجمة #دراما #سوريا #لبنان

A post shared by أمل بوشوشة amel bouchoucha (@fansamelbouchoucha) on Apr 5, 2017 at 9:59am PDT