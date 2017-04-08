صحة و تغذية
08 نيسان 2017
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أضيفوا هذا المكوّن إلى وجبة الفطور لخسارة الوزن بسهولة!

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أضيفوا هذا المكوّن إلى وجبة الفطور لخسارة الوزن بسهولة!

تُعدّ وجبة الفطور الوجبة الأهم في اليوم لأنها تزوّد الجسم بالطاقة التي يحتاجها كما انها تعزز عملية الأيض، لذلك يجب الحرص على أن تضم مأكولات صحية ومفيدة للصحة.

 
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أعلنت دراسة أميركية حديثة أن تناول الشوفان كل يوم في الصباح يساعد  في خسارة الوزن لأنه يمنح الشعور بالشبع لوقت طويل.

 

وكشفت نتائج الدراسة أن تناول الشوفان يجعل الأشخاص يتناولون نسبة أقل من السعرات الحرارية مقارنة مع الأوقات التي يتناولون فيها مأكولات أخرى على وجبة الفطور.

 

ومن أبرز فوائد الشوفان:

 

- يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة

 

- ينظّم ضغط الدم

 

- يخفض نسبة الكوليستيرول في الدم

 

- يخفض خطر الإصابة بأمراض السرطان

 
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