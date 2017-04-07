بوكو حرام تهاجم قاعدة عسكرية وتقتل مربى ماشية فى نيجيريا

أحرق جهاديون من جماعة بوكو حرام قاعدة عسكرية في شمال شرقي نيجيريا الخميس، غداة هجوم آخر على مزارعين في المنطقة ادى الى مقتل سبعة اشخاص، كما ذكر سكان لوكالة فرانس برس.

وقام مسلحون يشتبه بانتمائهم الى فصيل ابو مصعب البرناوي في جماعة بوكو حرام، المدعوم من تنظيم الدولة الاسلامية، بمهاجمة قاعدة عسكرية في قرية واجيركو التي تبعد 150 كلم عن مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو، ما أرغم الجنود على الانكفاء بعد معارك عنيفة.

وقال بكر موجوي احد سكان المنطقة ان "المسلحين وصلوا على من سيارات بيك-آب وتبادلوا اطلاق نار كثيف مع الجنود".

ويعتبر مامان نور مساعد البرناوي ، نجل مؤسس بوكو حرام محمد يوسف، الزعيم الفعلي لهذا الفصيل المنشق عن مجموعة زعيم الجماعة ابو بكر الشكوي.

واكد احد اعضاء ميليشيا تدعم الجيش في مكافحة بوكو حرام هذه المعلومات، موضحا ان القوات التي انسحبت تجمعت في قاعدة بيو العسكرية التي تبعد حوالى اربعين كيلومترا.