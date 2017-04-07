بالفيديو: صديق عمر إليسا يكشف أسرارها قبل 12 عاماً

شاهدوا كيف أجاب وديع النجار على الأسئلة المتعلّقة بإليسا في هذا الفيديو

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LBCI News Lebanon

منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأت صداقة بين الفنانة إليسا والمصوّر وديع النجار الّذي إنتشر إسمه أخيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب شائعة خطوبة الصديقين.

وبالعودة إلى 12 سنة مضت، أطلّ وديع النجار مع صديقته الفنانة إليسا عام 2005 في لقاءٍ تلفزيوني، وقد طرح عليه الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان مجموعة أسئلة عن إليسا في محاولة منه للكشف عن أسرار النجمة الشهيرة.

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ويبدو أن شخصية وديع جاءت متشابهة لشخصية إليسا، كيف لا ورفض الإجابة عن الأمور المتعلّقة بحياتها الشخصيّة، وذكر تأثّرها الكبير بوالدها، بالإضافة إلى إستماعها للفنانة السورية أصالة نصري.

شاهدوا كيف أجاب وديع النجار على الأسئلة المتعلّقة بإليسا في هذا الفيديو.