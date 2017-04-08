هذه الأسباب مسؤولة عن تقشير القدمين... إياك تجاهلها!

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مع اقتراب فصل الصيف، يبدأ الناس بالبحث عن الأسباب التي تكون السبب في مشكلة تقشير جلد القدمين التي يعانون منها.سنعرض عليكم في ما يلي الأسباب التي قد تكون خلف هذه المشكلة:الالتهابات الفطرية: تقول الدكتورة ريبيكا بروثي، متخصصة في العناية بالقدم، إن السبب الأكثر شيوعاً لتقشير القدمين هو العدوى الفطرية، لافتة الى أن الناس قد لا يدركون أنهم مصابون بهذه العدوى لعدم شعورهم بالحكة. وتشير بروثي الى أن هذه العدوى الفطرية قد تصيب الأظافر أيضاً.-التمارين التي تؤدي الى التعرّق: غالباً ما يؤدي التعرّق الزائد والرطوبة العالية الى الإصابة بالتهابات في القدمين وبالتالي تقشير الجلد. وتنوّه الدكتورة بروثي الى أن إقدام المرء على التمارين الرياضية وهو حافي القدمين قد يزيد من مخاطر هذه المشكلة من خلال زيادة التعرّض للعدوى البكتيرية أو الفطرية.-حروق الشمس: من المهم أن يعلم المرء أهمية تطبيق واقي الشمس، لدى الذهاب الى الشاطئ، على الوجه والظهر والكتفين وحتى الأقدام. إن أشعة الشمس قد تتسبب بمشاكل عديدة للبشرة.-الجفاف:يؤثّر الجفاف سلباً بشكل كبير على الجسم، كما إنه من الأسباب التي تؤدي الى تقشير القدمين. يجب أن يشرب المرء الكميات اللازمة من الماء للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.