هذه المؤشرات ستكشف جنس جنينك!

من أكثر الأمور تشويقًا خلال فترة الحمل هي معرفة جنس الطفل وذلك عبر زيارة الطبيب والخضوع لتصوير بالموجات فوق الصوتية.



ولكن تزعم السيدات المسنّات أنه باساطاعتهن معرفة جنس الطفل من خلال أمور عديدة أبرزها:



- تغيرات البشرة: يقال إن الحمل بفتاة يجعل الزيوت تبرز على بشرة الوجه والجسد فيما الحمل بصبي يجعل البشرة اكثر جفافًا.

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- إن الحمل بفتاة يعزز ظهور البثور على الوجه في حين الحمل بصبي يعطي الوجه نضارة.



- إذا كان خط البطن الداكن يتوقف تحت سرة البطن، فيعني ذلك أن الجنين أنثى في حين يكون الجنين ذكرًا إذا استمر الخط فوق سرة البطن.



- اختبار صودا الخبز: أضيفي كمية قليلة من صودا الخبز إلى البول، إذا لاحظت وجود فقاعات في المزيج فيعني ذلك أنك حامل بصبي.



- تتغيّر نوعية الشعر خلال فترة الحمل، فإذا أصبح الشعر باهتا وضعيفا يعني ذلك أنك حامل بفتاة والعكس صحيح.



- إن زيادة الوزن عند منطقة البطن فقط تعني أنك حامل بصبي في حين تكسب السيدة الوزن في جميع أنحاء جسمها إذا كانت حامل بفتاة.



- إذا كانت السيدة تشعر بأن قدميها باردتين طوال فترة الحمل، فيعني بذلك أنها حامل بصبي كذلك.



- إن السيدة التي تعاني من آلام مزعجة في الرأس خلال الحمل تكون حامل بصبي.



- إذا كانت الأم تنام على الجانب الأيسر، فيعني ذلك أنها حامل بصبي في حين يكون الطفل فتاة إذا كانت تنام على جانبها الأيمن.