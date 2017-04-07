بالصور - تعرفوا إلى "فاشونيستا" تبلغ من العمر 3 سنوات فقط!

تحظى طفلة بريطانيةبشعبية كبيرة على موقع ا إنستغرام بسبب تميّز الثياب التي ترتديها.

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LBCI News Lebanon

تحظى الطفلة البريطانية نانسي أليا البالغة من العمر 3 سنوات بشعبية كبيرة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بسبب تميّز الثياب التي ترتديها.



وتهتم والدة نانسي بشكلها وتلبسها أجمل القطع من أهم الماركات العالمية وحظيت نانسي على أول حقيبة من دار أزياء لويس فيتون Louis Vuitton عندما كانت تبلغ من العمر سنة واحدة.

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ولصفحة نانسي على انستغرام آلاف المتابعين وقد لفتت أنظار أهمّ دور الأزياء العالمية التي تُرسل لها الكثير من منتجاتها باستمرار.



وأصبحت نانسي اليوم عارضة أزياء لثياب الأطفال وقالت والدتها في مقابلة لها إن طفلتها تحب كثيرًا إرتداء الملابس الجميلة والوقوف أمام الكاميرا لالتقاط الصور.