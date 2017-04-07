بالصور - تعرفوا إلى "فاشونيستا" تبلغ من العمر 3 سنوات فقط!

تحظى الطفلة البريطانية نانسي أليا البالغة من العمر 3 سنوات بشعبية كبيرة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بسبب تميّز الثياب التي ترتديها.
وتهتم والدة نانسي بشكلها وتلبسها أجمل القطع من أهم الماركات العالمية وحظيت نانسي على أول حقيبة من دار أزياء لويس فيتون Louis Vuitton عندما كانت تبلغ من العمر سنة واحدة.
ولصفحة نانسي على انستغرام آلاف المتابعين وقد لفتت أنظار أهمّ دور الأزياء العالمية التي تُرسل لها الكثير من منتجاتها باستمرار.
وأصبحت نانسي اليوم عارضة أزياء لثياب الأطفال وقالت والدتها في مقابلة لها إن طفلتها تحب كثيرًا إرتداء الملابس الجميلة والوقوف أمام الكاميرا لالتقاط الصور.
وأضافت والدة نانسي أنها انشأت الصفحة الخاصة بها على موقع انستغرام لتنمي قدراتها ولاعطائها المجال لممارسة ما تحب فعله، مشيرة إلى أن لدى نانسي متابعين وملابس من الماركات العالمية أكثر منها.