موضة وجمال
07 نيسان 2017
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بالصور - تعرفوا إلى "فاشونيستا" تبلغ من العمر 3 سنوات فقط!

تحظى طفلة بريطانيةبشعبية كبيرة على موقع ا إنستغرام بسبب تميّز الثياب التي ترتديها. Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماركات عالمية, إنستاغرام, ثياب,طفلة,تحظى طفلة بريطانيةبشعبية كبيرة على موقع ا إنستغرام بسبب تميّز الثياب التي ترتديها.
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بالصور - تعرفوا إلى &quot;فاشونيستا&quot; تبلغ من العمر 3 سنوات فقط!
تحظى الطفلة البريطانية نانسي أليا البالغة من العمر 3 سنوات بشعبية كبيرة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بسبب تميّز الثياب التي ترتديها.

وتهتم والدة نانسي بشكلها وتلبسها أجمل القطع من أهم الماركات العالمية وحظيت نانسي على أول حقيبة من دار أزياء لويس فيتون  Louis Vuitton عندما كانت تبلغ من العمر سنة واحدة.
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ولصفحة نانسي على انستغرام آلاف المتابعين وقد لفتت أنظار أهمّ دور الأزياء العالمية التي تُرسل لها الكثير من منتجاتها باستمرار.

وأصبحت نانسي اليوم عارضة أزياء لثياب الأطفال وقالت والدتها في مقابلة لها إن طفلتها تحب كثيرًا إرتداء الملابس الجميلة والوقوف أمام الكاميرا لالتقاط الصور.

وأضافت والدة نانسي أنها انشأت الصفحة الخاصة بها على موقع انستغرام لتنمي قدراتها ولاعطائها المجال لممارسة ما تحب فعله، مشيرة إلى أن لدى نانسي متابعين وملابس من الماركات العالمية أكثر منها.
 
 
Despite being only three, Nancy boasts more designer handbags than her own mum
 
Fern Weston-Bennet and her toddler daughter, Nancy Aleya
 
Fern claims her daughter has been scouted by a modeling agency - which immediately signed her up as a child model
 
'She got her first designer handbag at age one and she loves to dress up and pose up for the camera,' she said
 
For a formal occasion like a wedding, Nancy's full outfit could cost up to £360
 
I love seeing my daughter and my son Seth thrive and be happy,' said the mum
 
 
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