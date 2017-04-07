قائد الجيش من الفياضية: لتطوير القدرات العسكرية والثقافية باستمرار

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تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون قبل ظهر اليوم، الكلية الحربية في الفياضية، حيث اجتمع بتلامذة ضباط السنة الثالثة، في حضور قائد الكلية والمدربين وأعطى توجيهاته اللازمة.وقد نوه عون بـ"دور الكلية الحربية وجهود كوادرها التعليمية والإدارية في تنشئة تلامذة الضباط"، مشددا على "أهمية التدريب في الجيش بأنواعه التقنية والتكتية والبدنية والمعنوية، خصوصا في الكلية الحربية حيث يتم إعداد قادة المستقبل".ودعا هؤلاء التلامذة الذين سيتخرجون بعد أشهر قليلة، إلى "التحصن بالقيم والمبادىء العسكرية وفي مقدمها الانضباط الذي هو فعل قناعة والتزام"، كما دعاهم إلى "العمل على تطوير قدراتهم العسكرية والثقافية باستمرار ليكونوا على مستوى عال من المهنية والاحتراف".