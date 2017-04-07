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07 نيسان 2017
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رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني: ايران وروسيا لن تصمتا حيال الهجوم الاميركي "الاحمق" على سوريا

رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني: ايران وروسيا لن تصمتا حيال الهجوم الاميركي "الاحمق" على سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار القومي,الامن,لجنة,رئيس,
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رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني: ايران وروسيا لن تصمتا حيال الهجوم الاميركي &quot;الاحمق&quot; على سوريا
 
 
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