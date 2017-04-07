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07 نيسان 2017
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وزارة الدفاع الروسية: قاعدة اللاذقية الجوية وقاعدة طرطوس البحرية محميتان بنظامي إس-300 وإس-400 الصاروخيين

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وزارة الدفاع الروسية: قاعدة اللاذقية الجوية وقاعدة طرطوس البحرية محميتان بنظامي إس-300 وإس-400 الصاروخيين
 
 
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