تيار المستقبل: نرحب باي خطوة تكبح نظام الاسد عن ارتكاب المجازر

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دان المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" مجزرة خان شيخون "التي ارتكبها نظام بشار الأسد في حق المواطنين السوريين الأبرياء"، واذ شدد على أن هذه الجريمة الوحشية هي حلقة في مسلسل إجرامي يتواصل منذ سنوات، وتشارك فيه جهات إقليمية ودولية، رحب باي خطوة تكبح نظام الاسد وحلفائه عن ارتكاب المجازر.وأكد، بعد اجتماعه الدوري، أن تيار المستقبل مستمر بانفتاحه الإيجابي على كل الطروحات الانتخابية للوصول إلى إقرار قانون جديد، مع التشديد على حرصه على أن يكون التوافق السياسي بين كل الأطراف جسر العبور إلى هذا القانون، في موازاة حرصه على القيام بما يلزم، لتفادي الوصول إلى أي فراغ في السلطة التشريعية، وما سيترتب عليه من سلبيات من شأنها أن تهدد النظام العام وسلامة المؤسسات الدستورية.وشدد على مواكبة تيار المستقبل للقضايا المطلبية النقابية والشعبية، لا سيما في ما يتعلق بوجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وانهاء مسلسل الانتظار الذي بات يشكل عبئا حقيقيا على الأمن الاجتماعي، ويستدعي قرارا حاسما يعيد الحق الى أصحابه ويلبي الحد الممكن من حقوق القطاعات المعنية بالسلسلة.