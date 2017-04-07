ما هي الأطعمة التي تحافظ على صحة الأسنان؟

الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ عى صحة الفم والأسنان

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LBCI News Lebanon

للحفاظ على صحّة الأسنان وبياضها، لا يجب أن يقتصر الأمر على تنظيفها بل أيضًا على اختيار الأطعمة المناسبة، لأن المأكولات التي نختارها تؤثر بشكل كبير على صحة الأسنان.



وينصح خبير التغذية البريطاني ريك هاي بتناول الأطعمة التالية للحفاظ على صحة الفم:

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- الفاكهة والخضار باللون الأصفر والبرتقالي لأنها تحتوي على مادة البيتا-كاروتين التي تتحول في الجسم إلى الفيتامين أ الضروري لصحة اللثة.



- الأسماك الزيتية الغنية بالأوميغا 3 التي تفيد الأسنان والبشرة والشعر والأظافر.



- مكمّلات الكالسيوم الغذائية وبكتيريا الأمعاء الغذائية (البروبيوتيك).