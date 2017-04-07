ثنائي يفوز باليانصيب للمرة الثالثة... قيمة الجائزة ستصدمكم!

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يحتفل زوجان محظوظان بفوزهما بجائزة اليانصيب للمرة الثالثة.وقد فاز الثنائي بربارا ودوغلاس فينك، من كندا، باليانصيب 3 مرات، لكن المرّة الأخيرة كانت مميّزة إذ فازا بالجائزة الكبرى التي بلغت أكثر من 6 مليون دولار أميركي.ويذكر أن هذا الثنائي قد فاز في المرتين السابقين بالجائزة الكبرى، إلا ان قيمتها لم تكن كبيرة.ويجب التنوية إلى أنّ بربارا حاولت الاتصال بزوجها بعدما أدركت أنهما فازا مرة جديدة، إلا أنه لم يجب عليها من المرة الأولى، وبعد 5 دقائق عاودت الاتصال به، وعندها زفّت اليه الخبر.وتشير بربارا إلى أنها تريد شراء منزل جديد، إضافة الى أنها ترغب بإنفاق ما تبقّى من المال على بناتها وأحفادها.ويذكر أن الثنائي يُخطّط أيضاً لرحلة إلى سانت لوسيا، وذلك بمال الجائزتين السابقتين.