آخر الأخبار
07 نيسان 2017
07/04/2017 08:15:45
اعتصام للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح: من حقنا الحصول على راتب أساسي يعادل 85 بالمئة من راتب الخدمة الفعلية
اعتصام للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح: من حقنا الحصول على راتب أساسي يعادل 85 بالمئة من راتب الخدمة الفعلية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ساحة,المتقاعدين,للعسكريين,اعتصام,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً